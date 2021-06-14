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Більшу частину України знову накриють дощі

Понеділок, 14 червня 2021, 11:35
Більшу частину України знову накриють дощі
Фото classpic.ru

У найближчі дні в Україні очікується комфортна температура повітря, майже по всій території, крім заходу, пройдуть дощі та грози.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталя Діденко у Facebook

Дослівно Діденко: "15 червня у більшості областей України протягом дня домінуватиме комфортна температура повітря, очікується +20+25 градусів, на Сході до +27 градусів. 

 
Фото meteo.gov.ua

Дощі та грози охоплять більшість нашої території, лише західна частина завтра побуде у переважно сухій повітряній масі. Хіба десь якийсь зальотний дощ пройде на Закарпатті та в Чернівецькій області".

Деталі: Вночі в Україні +12+14, вдень до +26. Вода у найближчі дні прогріється до 20-22 градусів тепла.

У Києві 15 червня очікується дощ, гроза, вночі +14+16, вдень +23+26 градусів.

Загалом тиждень буде теплим з періодичними дощами. 

 
Фото meteo.gov.ua

За даними Укргідрометцентру, 14 червня у південних та центральних областях очікуються грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності – жовтий).

Українська правда

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Теми: погода
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