Большую часть Украины снова накроют дожди
В ближайшие дни в Украине ожидается комфортная температура воздуха, почти по всей территории, кроме запада, пройдут дожди и грозы.
Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook
Дословно Диденко: "15 июня в большинстве областей Украины в течение дня будет доминировать комфортная температура воздуха, ожидается +20+25 градусов, на востоке до +27 градусов.
Дожди и грозы охватят большую часть нашей территории, только западная часть завтра побудет в основном сухой воздушной массе. Разве что где-то какой-то залетный дождь пройдет на Закарпатье и в Черновицкой области".
Детали: Ночью в Украине +12+14, днем до +26. Вода в ближайшие дни прогреется до 20-22 градусов тепла.
В Киеве 15 июня ожидается дождь, гроза, ночью +14+16, днем +23+26 градусов.
В целом неделя будет теплой с периодическими дождями.
По данным Укргидрометцентра, 14 июня в южных и центральных областях ожидаются грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности – желтый).