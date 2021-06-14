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Большую часть Украины снова накроют дожди

Понедельник, 14 июня 2021, 11:35
Фото classpic.ru

В ближайшие дни в Украине ожидается комфортная температура воздуха, почти по всей территории, кроме запада, пройдут дожди и грозы.

Источник: Укргидрометцентр, синоптик Наталья Диденко в Facebook

Дословно Диденко: "15 июня в большинстве областей Украины в течение дня будет доминировать комфортная температура воздуха, ожидается +20+25 градусов, на востоке до +27 градусов.

 
Фото meteo.gov.ua

Дожди и грозы охватят большую часть нашей территории, только западная часть завтра побудет в основном сухой воздушной массе. Разве что где-то какой-то залетный дождь пройдет на Закарпатье и в Черновицкой области".

Детали: Ночью в Украине +12+14, днем ​​до +26. Вода в ближайшие дни прогреется до 20-22 градусов тепла.

В Киеве 15 июня ожидается дождь, гроза, ночью +14+16, днем ​​+23+26 градусов.

В целом неделя будет теплой с периодическими дождями.

 
Фото meteo.gov.ua

По данным Укргидрометцентра, 14 июня в южных и центральных областях ожидаются грозы, днем ​​в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности – желтый).

Украинская правда
Темы: погода


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