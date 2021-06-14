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Кулеба назвав умову України для запуску "Північного потоку-2"

Понеділок, 14 червня 2021, 11:44
Фото з Twitter ЄП

Україна виступає проти "Північного потоку-2" і умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба у понеділок, повідомляє "Європейська правда".

Міністр наголосив, що "Північний потік-2" – це насамперед загроза безпеці Україні, а не лише економіці.

"Ми проти "Північного потоку-2". Умовою його запуску має бути деокупація українських територій і енергобезпека України. Це буде чесна компенсація загроз", – заявив Кулеба у своєму Twitter.

Глава МЗС зазначив, що таку позицію висловив на переговорах минулого тижня у Берліні.

Нагадаємо, в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt Кулеба зазначив, що Київ готовий вести переговори про компенсації через втрату надходжень від транзиту газу після запуску газопроводу "Північний потік-2", але "не обов’язково погодиться на те, що пропонують".

Держсекретар США Ентоні Блінкен 8 червня повідомив, що Вашингтон і Берлін обговорюють варіанти пом'якшення наслідків введення в дію газопроводу. За його словами, один із варіантів, який Вашингтон обговорює з європейськими партнерами, – гарантувати, що Україна продовжуватиме отримувати збори за транзит газу протягом "багатьох років у майбутньому".

Як відомо, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" – Nord Stream 2 AG і її керуючого директора Матіаса Варніга. Однією з причин рішення є небажання Вашингтона погіршувати відносини з Німеччиною.

Теми: Північний потік-2МЗСРосія


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