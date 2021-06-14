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Кулеба назвал условие Украины для запуска "Северного потока-2"

Понедельник, 14 июня 2021, 11:44
Кулеба назвал условие Украины для запуска Северного потока-2
Фото с Twitter ЕП

Украина выступает против "Северного потока-2", и условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в понедельник, сообщает "Европейская правда".

Министр отметил, что "Северный поток-2" – это прежде всего угроза безопасности Украины, а не только экономике.

"Мы против "Северного потока-2". Условием его запуска должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность Украины. Это будет честная компенсация угроз", – заявил Кулеба в своем Twitter.

Глава МИД отметил, что такую ​​позицию высказал на переговорах на прошлой неделе в Берлине.

Напомним, в интервью немецкому изданию Die Welt Кулеба отметил, что Киев готов вести переговоры о компенсации за потери поступлений от транзита газа после запуска газопровода "Северный поток-2", но "не обязательно согласится на то, что предлагают".

Госсекретарь США Энтони Блинкен 8 июня сообщил, что Вашингтон и Берлин обсуждают варианты смягчения последствий введения в действие газопровода. По его словам, один из вариантов, который Вашингтон обсуждает с европейскими партнерами, – гарантировать, что Украина будет продолжать получать сборы за транзит газа в течение "многих лет в будущем".

Как известно, администрация президента США Джо Байдена решила отказаться от санкций против компании-оператора "Северного потока-2" – Nord Stream 2 AG и ее управляющего директора Матиаса Варнига. Одной из причин решения является нежелание Вашингтона ухудшать отношения с Германией.

Темы: Северный поток-2МИДРосcия
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