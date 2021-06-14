У Києві дещо зменшилась кількість нових COVID-хворих
За добу 13 червня у столиці виявили 89 нових випадків коронавірусу, 4 хворих померли.
Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка
Пряма мова Кличка: "89 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 4 людини".
Деталі: Зокрема, захворіли 51 жінка віком від 18 до 80 років, 37 чоловіків віком від 18 до 95 років та 1 дівчина 17 років.
10 хворих на коронавірус госпіталізували. Також поклали у лікарні 29 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Найбільше випадків захворювання виявили у Солом‘янському та Святошинському (по 15), у Дарницькому та Шевченківському (по 11) районах".
Загалом за період пандемії у столиці вже 210 938 підтверджених випадків коронавірусу, 5 156 хворих померли. Подолали вірус 196 874 мешканці столиці, з них 1 785 минулої доби.
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Передісторія:
- За добу 7 червня у столиці зафіксували 700 хворих на коронавірус – це була найбільша кількість хворих минулого тижня.