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У Києві дещо зменшилась кількість нових COVID-хворих

Понеділок, 14 червня 2021, 12:01
У Києві дещо зменшилась кількість нових COVID-хворих
Фото КМДА

За добу 13 червня у столиці виявили 89 нових випадків коронавірусу, 4 хворих померли.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "89 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померли 4 людини". 

 
Фото kyiv.klichko.org

Деталі: Зокрема, захворіли 51 жінка віком від 18 до 80 років, 37 чоловіків віком від 18 до 95 років та 1 дівчина 17 років.

10 хворих на коронавірус госпіталізували. Також поклали у лікарні 29 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом‘янському та Святошинському (по 15), у Дарницькому та Шевченківському (по 11) районах".

Загалом за період пандемії у столиці вже 210 938 підтверджених випадків коронавірусу, 5 156 хворих померли. Подолали вірус 196 874 мешканці столиці, з них 1 785 минулої доби.

Знати більше: Три місяці щеплень позаду. Чи стає Україна ближчою до колективного імунітету до коронавірусу?

COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Передісторія:

  • За добу 7 червня у столиці зафіксували 700 хворих на коронавірус – це була найбільша кількість хворих минулого тижня.

Українська правда

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Теми: Київкоронавірус
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