В Киеве немного уменьшилось количество новых COVID-больных

За сутки 13 июня в столице обнаружили 89 новых случаев коронавируса, 4 больных умерли.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "89 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 4 человека".

Фото kyiv.klichko.org

Детали: В частности, заболели 51 женщина в возрасте от 18 до 80 лет, 37 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет и 1 девушка 17 лет.

10 больных коронавирусом госпитализировали. Также положили в больницу 29 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском и Святошинском (по 15), в Дарницком и Шевченковском (по 11) районах.

Всего за период пандемии в столице уже 210 938 подтвержденных случаев коронавируса, 5 156 больных умерли. Преодолели вирус 196 874 жителя столицы, из них 1 785 за прошедшие сутки.

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