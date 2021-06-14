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В Киеве немного уменьшилось количество новых COVID-больных

Понедельник, 14 июня 2021, 12:01
В Киеве немного уменьшилось количество новых COVID-больных
Фото КГГА

За сутки 13 июня в столице обнаружили 89 новых случаев коронавируса, 4 больных умерли.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко

Прямая речь Кличко: "89 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 4 человека".

 
Фото kyiv.klichko.org

Детали: В частности, заболели 51 женщина в возрасте от 18 до 80 лет, 37 мужчин в возрасте от 18 до 95 лет и 1 девушка 17 лет.

10 больных коронавирусом госпитализировали. Также положили в больницу 29 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском и Святошинском (по 15), в Дарницком и Шевченковском (по 11) районах.

Всего за период пандемии в столице уже 210 938 подтвержденных случаев коронавируса, 5 156 больных умерли. Преодолели вирус 196 874 жителя столицы, из них 1 785 за прошедшие сутки.

Знать больше: Три месяца прививок позади. Становится ли Украина ближе к коллективному иммунитету к коронавирусу?

COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Предыстория:

  • За сутки 7 июня в столице зафиксировали 700 больных коронавирусом – это было наибольшее количество больных на прошлой неделе.

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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