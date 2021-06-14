Києву повернули майже 30 гектарів у Пущі-Водиці

Оболонська окружна прокуратура Києва домоглася реального повернення столичній громаді земель Пуща-Водицького лісництва вартістю 105 мільйонів гривень.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: Прокуратура встановила, що дві земельні ділянки загальною площею 28,59 га та вартістю понад 105 млн гривень були надані приватному підприємству в оренду на 15 років для будівництва та забудови рекреаційних земель спортивно-оздоровчим комплексом з льодовим стадіоном.

Проте з’ясувалося, що орендар понад 10 років не здійснює будівництво на орендованих земельних ділянках та свій обов’язок щодо своєчасної сплати коштів за договором виконує неналежно.

Вказане свідчить не лише про відсутність у нього наміру забудови землі, а про порушення ним передбачених договором оренди умов та вимог земельного законодавства, зазначають у прокуратурі.

У зв’язку з викладеним прокуратура звернулася до господарського суду м. Києва з позовом про розірвання договорів оренди та повернення земельних ділянок у власність територіальної громади, який судом задоволено.

Наразі вказане судове рішення виконано, договір оренди припинено, земельні ділянки повернули територіальній громаді.