Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Киеву вернули почти 30 гектаров в Пуще-Водице

Понедельник, 14 июня 2021, 12:44
Киеву вернули почти 30 гектаров в Пуще-Водице

Оболонская окружная прокуратура Киева добилась реального возвращения столичной общине земель Пуща-Водицкого лесничества стоимостью 105 миллионов гривен.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Прокуратура установила, что два земельных участка общей площадью 28,59 га и стоимостью более 105 млн гривен были предоставлены частному предприятию в аренду на 15 лет для строительства и застройки рекреационных земель спортивно-оздоровительным комплексом с ледовым стадионом.

Однако выяснилось, что арендатор более 10 лет не осуществляет строительство на арендованных земельных участках и свою обязанность по своевременной уплате средств по договору выполняет ненадлежащим образом.

Указанное свидетельствует не только об отсутствии у него намерения застройки земли, а о нарушении им предусмотренных договором аренды условий и требований земельного законодательства, отмечают в прокуратуре.

В связи с изложенным прокуратура обратилась в Хозяйственный суд г. Киева с иском о расторжении договоров аренды и возврата земельных участков в собственность территориальной общины, который судом удовлетворен.

Сейчас указанное судебное решение исполнено, договор аренды прекращен, земельные участки вернули территориальной общине.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевпрокуратураземля
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Киев
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
23:43
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: