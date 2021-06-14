Киеву вернули почти 30 гектаров в Пуще-Водице

Оболонская окружная прокуратура Киева добилась реального возвращения столичной общине земель Пуща-Водицкого лесничества стоимостью 105 миллионов гривен.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Прокуратура установила, что два земельных участка общей площадью 28,59 га и стоимостью более 105 млн гривен были предоставлены частному предприятию в аренду на 15 лет для строительства и застройки рекреационных земель спортивно-оздоровительным комплексом с ледовым стадионом.

Однако выяснилось, что арендатор более 10 лет не осуществляет строительство на арендованных земельных участках и свою обязанность по своевременной уплате средств по договору выполняет ненадлежащим образом.

Указанное свидетельствует не только об отсутствии у него намерения застройки земли, а о нарушении им предусмотренных договором аренды условий и требований земельного законодательства, отмечают в прокуратуре.

В связи с изложенным прокуратура обратилась в Хозяйственный суд г. Киева с иском о расторжении договоров аренды и возврата земельных участков в собственность территориальной общины, который судом удовлетворен.

Сейчас указанное судебное решение исполнено, договор аренды прекращен, земельные участки вернули территориальной общине.