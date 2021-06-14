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Начальник з ВМС вимагав 10 тисяч доларів за посаду в ДБР - прокуратура

Понеділок, 14 червня 2021, 13:04
Начальник з ВМС вимагав 10 тисяч доларів за посаду в ДБР - прокуратура

Начальника підрозділу Військово-Морських Сил ЗСУ підозрюють у вимаганні 10 тис доларів США хабара.

Джерело: повідомлення Офісу генпрокурора, ДБР

Дослівно: "За даними слідства, військовослужбовець вимагав від співробітника Національної поліції України 10 тис доларів США неправомірної вигоди за здійснення впливу на рішення членів конкурсної комісії про позитивне проходження конкурсу на зайняття вакантних посад до слідчого підрозділу Державного бюро розслідувань".

Деталі: Керівника підрозділу затримали під час одержання першої частини неправомірної вигоди в сумі 5 тис доларів США.

Українська правда

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Теми: хабаркорупція
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