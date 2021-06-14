Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Начальник з ВМС вимагав 10 тисяч доларів за посаду в ДБР - прокуратура

Понеділок, 14 червня 2021, 13:04

Начальника підрозділу Військово-Морських Сил ЗСУ підозрюють у вимаганні 10 тис доларів США хабара.

Джерело: повідомлення Офісу генпрокурора, ДБР

Дослівно: "За даними слідства, військовослужбовець вимагав від співробітника Національної поліції України 10 тис доларів США неправомірної вигоди за здійснення впливу на рішення членів конкурсної комісії про позитивне проходження конкурсу на зайняття вакантних посад до слідчого підрозділу Державного бюро розслідувань".

Деталі: Керівника підрозділу затримали під час одержання першої частини неправомірної вигоди в сумі 5 тис доларів США.

Українська правда
Теми: хабаркорупція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Донбасі підірвалися двоє військових

Зарплату до $1 тисячі підняли директорам усіх львівських шкіл

Новини 14 червня: членство в НАТО через ПДЧ, звинувачення Путіна на адресу України

Путін звинуватив Україну у стягуванні військ на Донбас

Ми доводимо, що готові бути в НАТО більше, ніж більшість країн ЄС – Зеленський

В НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ

Усі новини...
хабар
Суддю-хабарника оштрафували на 25 тисяч гривень
Суддю спіймали на хабарі
"Мільйонний хабар НАБУ і САП за Злочевського": обвинувачена пішла на угоду зі слідчими
Останні новини
03:41
Байден про Путіна: Гідний супротивник
02:50
У НАТО визнали Китай загрозою безпеці
01:59
Африка отримає пріоритет в розподілі вакцин від G7 — ВООЗ
01:19
Кулеба: Головна перешкода на шляху до ПДЧ для України — небажання надсилати сигнал РФ
00:37
Байден про Україну: Може вступити до НАТО, якщо здолає корупцію
23:58
Україна влітку вийде на 220 тисяч щеплень на добу – Ляшко
23:45
На Донбасі підірвалися двоє військових
23:17
Чехія з липня дозволить культурні події за участі до 5 тисяч осіб
22:46
П’яний бойовик розстріляв своїх товаришів. Назвали українською диверсією
22:06
Новини економіки: арбітраж проти "Газпрому", скорочення в УЗ
Усі новини...