Начальник из ВМС требовал 10 тысяч долларов за должность в ГБР - прокуратура

Начальника подразделения Военно-Морских Сил ВСУ подозревают в вымогательстве 10 тысяч долларов США взятки.

Источник: сообщение Офиса генпрокурора, ГБР

Дословно: "По данным следствия, военнослужащий требовал от сотрудника Национальной полиции Украины 10 тыс долларов США неправомерной выгоды за совершение влияния на решение членов конкурсной комиссии о положительном прохождении конкурса на занятие вакантных должностей в следственное подразделение Государственного бюро расследований".

Детали: Руководителя подразделения задержали во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме 5 тыс долларов США.