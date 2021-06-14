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Саміт НАТО не назве жодних дат стосовно розширення Альянсу – Столтенберг

Понеділок, 14 червня 2021, 13:29
Саміт НАТО не назве жодних дат стосовно розширення Альянсу – Столтенберг

Лідери країн НАТО на саміті в Брюсселі 14 червня не назвуть жодних дат щодо того, коли країни-аспіранти, такі як Україна чи Грузія, можуть отримати План дій щодо членства.

Про це розповів генсек Альянсу Єнс Столтенберг під час виступу на Брюссельському форумі в рамках Фонду Маршалла, який присвячений саміту НАТО, повідомляє "Європейська правда".

Столтенберг відповідав на питання, чи зможе країна зі статусом аспіранта Грузія отримати ПДЧ найближчим часом.

"Я очікую, що союзники по НАТО підтвердять сьогодні рішення, які ми приймали до цього, зокрема, на Бухарестському саміті, де ми чітко заявили, що Грузія буде членом. Але ми не надавали жодних дат, і ми не будемо надавати таких дат і сьогодні", - сказав Столтенберг.

"Наш фокус зосереджений на реформах, на продовженні підтримки Грузії, на вдосконаленні її інституцій у сфері безпеки й оборони", - додав генсек НАТО.

Разом з тим він зазначив, що "двері НАТО залишаються відчинені".

"Ми підтверджували це протягом кількох останніх років, коли Чорногорія і Північна Македонія приєдналися до Альянсу", - сказав Столтенберг.

Генсек окремо наголосив, що лише від країни-аспіранта і союзників залежить рішення про розширення Альянсу, і Росія не має права втручатись у цей процес.

Президент Литви Гітанас Науседа, прибувши на саміт НАТО у Брюсселі, заявив, що Північноатлантичний альянс повинен виконати надані Україні та Грузії обіцянки щодо перспективи членства в НАТО.

Нагадаємо, новопризначений заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга в інтерв’ю "Європейській правді" заявив, що Україна зробила все необхідне для отримання Плану дій щодо членства у НАТО.

Читайте також План сумісності з НАТО. Що має зробити Альянс для реальних змін в Україні

"Українська правда" у Threads

Теми: НАТО
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