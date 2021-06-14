Саммит НАТО не назовет никаких дат расширения Альянса - Столтенберг

Лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе 14 июня не назовут никаких дат относительно того, когда страны-аспиранты, такие как Украина или Грузия, могут получить План действий по членству (ПДЧ).

Об этом рассказал генсек Альянса Йенс Столтенберг во время выступления на Брюссельском форуме в рамках Фонда Маршалла, посвященном саммиту НАТО, сообщает "Европейская правда".

Столтенберг отвечал на вопрос, сможет ли страна со статусом аспиранта Грузия получить ПДЧ в ближайшее время.

"Я ожидаю, что союзники по НАТО подтвердят сегодня решения, которые мы принимали до этого, в частности, на Бухарестском саммите, где мы четко заявили, что Грузия будет членом. Но мы не предоставляли никаких дат, и мы не будем предоставлять таких дат и сегодня", - сказал Столтенберг.

"Наш фокус сосредоточен на реформах, на продолжении поддержки Грузии, на совершенствовании ее институтов в сфере безопасности и обороны", - добавил генсек НАТО.

Вместе с тем он отметил, что "двери НАТО остаются открытыми".

"Мы подтверждали это в течение нескольких последних лет, когда Черногория и Северная Македония присоединились к Альянсу", - сказал Столтенберг.

Генсек особо отметил, что только от страны-аспиранта и союзников зависит решение о расширении альянса, и Россия не имеет права вмешиваться в этот процесс.

Президент Литвы Гитанас Науседа по прибытии на саммит НАТО в Брюсселе заявил, что Североатлантический альянс должен выполнить данные Украине и Грузии обещания относительно перспективы членства в НАТО.

Напомним, новоназначенный заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига в интервью "Европейской правде" заявил, что Украина сделала все необходимое для получения Плана действий по членству в НАТО.

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