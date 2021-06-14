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Зеленський поговорив з Джонсоном про членство в НАТО, Донбас і зміцнення флоту

Понеділок, 14 червня 2021, 14:03

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем’єром Британії Борисом Джонсоном обговорив ситуацію на Донбасі, прагнення України до членства в НАТО та зміцнення флоту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це розповіла пресслужба офісу президента у понеділок, 14 червня.

Розмова відбулася після саміту "Групи семи", який пройшов 11-13 червня під головуванням Великої Британії, і перед самітом НАТО, який розпочався в понеділок.

В ОП відзначили, що ключову увагу Зеленський і Джонсон приділили питанням євроатлантичної інтеграції України, зокрема в контексті саміту НАТО.

Зеленський наголосив на важливості чіткої перспективи членства в Альянсі для України, "яка рухається шляхом реформ в умовах складних безпекових викликів".

"Ми зробили все, що потрібно для отримання Плану дій щодо членства. Настав час, щоб наші партнери та союзники по Альянсу підтримали Україну конкретними діями та рішеннями", - сказав президент України британському прем’єру.

Зеленський подякував за закріплені у підсумковому комюніке саміту G7 чіткі сигнали на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

Зеленський також розповів Джонсону про безпекову ситуацію на сході та біля кордонів України. Він наголосив, що повного відведення російських військ не відбулося, і рівень військової загрози для України залишається високим.

Зеленський також акцентував увагу на важливості подальшої співпраці з Великою Британією у сфері розвитку оборонних спроможностей України та зміцнення українського флоту.

Крім того, Зеленський порушив питання протидії реалізації проєкту "Північний потік – 2", який є безпековим викликом для України, і наголосив, що його введення в дію є неприпустимим.

Зеленський підтвердив запрошення Борису Джонсону відвідати Україну для участі в інавгураційному саміті Кримської платформи в Києві та заходах з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

Як повідомлялось, лідери країн НАТО на саміті в Брюсселі 14 червня не назвуть жодних дат щодо того, коли країни-аспіранти, такі як Україна чи Грузія, можуть отримати План дій щодо членства.

Читайте також План сумісності з НАТО. Що має зробити Альянс для реальних змін в Україні

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Теми: ЗеленськийВелика Британія
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