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Зеленский поговорил с Джонсоном о членстве в НАТО, Донбассе и укреплении флота

Понедельник, 14 июня 2021, 14:03

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьером Великобритании Борисом Джонсоном обсудил ситуацию на Донбассе, стремление Украины к членству в НАТО и укрепление флота.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказала пресс-служба офиса президента в понедельник, 14 июня.

Разговор состоялся после саммита "Группы семи", который прошел 11-13 июня под председательством Великобритании, и перед саммитом НАТО, который начался в понедельник.

В ОПУ отметили, что ключевое внимание Зеленский и Джонсон уделили вопросам евроатлантической интеграции Украины, в частности в контексте саммита НАТО.

Зеленский отметил важность четкой перспективы членства в Альянсе для Украины, "которая идет по пути реформ в условиях сложных вызовов для безопасности".

"Мы сделали все, что нужно для получения Плана действий относительно членства. Пришло время, чтобы наши партнеры и союзники поддержали Украины конкретными действиями и решениями", - сказал президент Украины британскому премьеру.

Зеленский поблагодарил за закрепленные в итоговом коммюнике саммита G7 четкие сигналы в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Зеленский также рассказал Джонсону о ситуации с безопасностью на востоке и у границ Украины. Он отметил, что полного отвода российских войск не произошло, и уровень военной угрозы для Украины остается высоким.

Зеленский также акцентировал внимание на важности дальнейшего сотрудничества с Великобританией в сфере развития оборонных возможностей Украины и укрепление украинского флота.

Кроме того, Зеленский поднял вопрос противодействия реализации проекта "Северный поток-2", который является вызовом для безопасности Украины, и отметил, что его введение в действие недопустимо.

Зеленский подтвердил приглашение Борису Джонсону посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Как сообщалось, лидеры стран НАТО на саммите в Брюсселе 14 июня не назовут никаких дат относительно того, когда страны-аспиранты, такие как Украина или Грузия, могут получить План действий относительно членства.

Читайте также: План совместимости с НАТО. Что должен сделать Альянс для реальных изменений в Украине

Темы: ЗеленскийБритания


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