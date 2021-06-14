СБУ блокувала схему виготовлення підроблених довідок про COVID-19

Служба безпеки України викрила лікаря, який підробляв довідки про негативний результат ПЛР-тестів на COVID-19 на Івано-Франківщині.

Джерело: сайт СБУ

Дослівно: "Він створював копії бланків мережі медичних лабораторій на комп’ютері у своєму робочому кабінеті. Фальшивки містили QR-код і були виготовлені двома мовами – українською та англійською. Ділок "засвідчував" їх підробленою "мокрою" печаткою".

Деталі: Зазначається, що виготовляти фальшиві тести лікар почав у березні, клієнтів шукав через онлайн-платформу безкоштовних оголошень.

Вартість підробленої довідки становила 500 грн.

Фото СБУ

Повідомляється, що лабораторія, бланки якої підробляв лікар, внесена до держреєстру і має право передавати результати тестування на COVID-19 для припинення самоізоляції через додаток "Дій вдома". Довідки, які підробляв чоловік, використовувались для перетину держкордону.

Під час обшуків за місцем роботи та проживання медика правоохоронці вилучили комп’ютер з бланками фальшивок.

Зловмиснику повідомили про підозру у підробленні офіційного документа, а також у пособництві у виготовленні підробленої печатки підприємства для її використання підроблювачем.

Досудове розслідування триває.