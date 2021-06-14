СБУ блокировала схему изготовления поддельных справок о COVID-19
Служба безопасности Украины разоблачила врача, который подделывал справки об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19 в Ивано-Франковской области.
Источник: сайт СБУ
Дословно: "Он создавал копии бланков сети медицинских лабораторий на компьютере в своем рабочем кабинете. Фальшивки содержали QR-код и были изготовлены на двух языках – украинском и английском. Делец "заверял" их поддельной "мокрой" печатью".
Детали: Отмечается, что изготавливать фальшивые тесты врач начал в марте, клиентов искал через онлайн-платформу бесплатных объявлений.
Стоимость поддельной справки составляла 500 грн.
Сообщается, что лаборатория, бланки которой подделывал врач, внесена в госреестр и имеет право передавать результаты тестирования на COVID-19 для прекращения самоизоляции через приложение "Действуй дома". Справки, которые подделывал мужчина, использовались для пересечения госграницы.
Во время обысков по месту работы и жительства медика правоохранители изъяли компьютер с бланками фальшивок.
Злоумышленнику сообщили о подозрении в подделке официального документа, а также в пособничестве в изготовлении поддельной печати предприятия для ее использования подделывателем.
Досудебное расследование продолжается.