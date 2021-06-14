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СБУ блокировала схему изготовления поддельных справок о COVID-19

Понедельник, 14 июня 2021, 14:12
Фото СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила врача, который подделывал справки об отрицательном результате ПЦР-тестов на COVID-19 в Ивано-Франковской области.

Источник: сайт СБУ

Дословно: "Он создавал копии бланков сети медицинских лабораторий на компьютере в своем рабочем кабинете. Фальшивки содержали QR-код и были изготовлены на двух языках – украинском и английском. Делец "заверял" их поддельной "мокрой" печатью".

Детали: Отмечается, что изготавливать фальшивые тесты врач начал в марте, клиентов искал через онлайн-платформу бесплатных объявлений.

Стоимость поддельной справки составляла 500 грн.

 
Фото СБУ 

Сообщается, что лаборатория, бланки которой подделывал врач, внесена в госреестр и имеет право передавать результаты тестирования на COVID-19 для прекращения самоизоляции через приложение "Действуй дома". Справки, которые подделывал мужчина, использовались для пересечения госграницы.

Во время обысков по месту работы и жительства медика правоохранители изъяли компьютер с бланками фальшивок.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в подделке официального документа, а также в пособничестве в изготовлении поддельной печати предприятия для ее использования подделывателем.

Досудебное расследование продолжается.

Украинская правда
Темы: Covid-2019СБУкоронавирус


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