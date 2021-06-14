Суд закрив справу проти чоловіка, якого звинувачують у підпалі авто члена команди "Схем"

Броварський міськрайонний суд закрив справу Кирила Баріхашвілі, якого звинувачують у підпалі автівки водія програми "Схеми: корупція в деталях" Бориса Мазура.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Повідомляється, що на засіданні 11 червня суддя Тетяна Василенко задовольнила клопотання захисту Кирила Баріхашвілі про закриття кримінального провадження через порушення термінів продовження досудового розслідування.

Прокуратура із цим не погоджується і планує оскаржити рішення.

Адвокати Баріхашвілі заявили, що слідство не дотримало строків продовження досудового розслідування у справі.

Захист Мазура відзначив, що до суду передали матеріали справи, які стосуються лише одного із виконавців підпалу: "Організатор та замовник досі не встановлені. Встановили лише трьох фактичних виконавців, двоє з них досі у розшуку, затримали лише одного з них – Кирила Баріхашвілі".

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