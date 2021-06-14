Суд закрив справу проти чоловіка, якого звинувачують у підпалі авто члена команди "Схем"
Броварський міськрайонний суд закрив справу Кирила Баріхашвілі, якого звинувачують у підпалі автівки водія програми "Схеми: корупція в деталях" Бориса Мазура.
Джерело: "Радіо Свобода"
Деталі: Повідомляється, що на засіданні 11 червня суддя Тетяна Василенко задовольнила клопотання захисту Кирила Баріхашвілі про закриття кримінального провадження через порушення термінів продовження досудового розслідування.
Прокуратура із цим не погоджується і планує оскаржити рішення.
Адвокати Баріхашвілі заявили, що слідство не дотримало строків продовження досудового розслідування у справі.
Захист Мазура відзначив, що до суду передали матеріали справи, які стосуються лише одного із виконавців підпалу: "Організатор та замовник досі не встановлені. Встановили лише трьох фактичних виконавців, двоє з них досі у розшуку, затримали лише одного з них – Кирила Баріхашвілі".
Передісторія:
- Справа розслідується за фактами умисного знищення чужого майна шляхом підпалу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб та впливу на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків.
- Вночі 17 серпня 2020 року у Броварах група осіб, за попередньою змовою між собою, підпалила автомобіль марки "КІА", що належав водію Радіо Свобода – члену журналістської групи, яка для здійснення своєї законної професійної діяльності використовувала цей транспортний засіб.
- За даними прокуратури, матеріали стосовно інших осіб, причетних до скоєння злочину, виділені в окреме провадження.
- 26 серпня 2020 року поліція затримала Баріхашвілі, який причетність до підпалу заперечує. Від 30 серпня поліція розшукує двох чоловіків, яких підозрюють в організації підпалу.