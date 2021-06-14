Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд закрыл дело против мужчины, которого обвиняют в поджоге авто члена команды "Схем"

Понедельник, 14 июня 2021, 16:30
Суд закрыл дело против мужчины, которого обвиняют в поджоге авто члена команды Схем

Броварской горрайонный суд закрыл дело Кирилла Барихашвили, которого обвиняют в поджоге автомобиля водителя программы "Схемы: коррупция в деталях" Бориса Мазура.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Сообщается, что на заседании 11 июня судья Татьяна Василенко удовлетворила ходатайство защиты Кирилла Барихашвили о закрытии уголовного производства из-за нарушения сроков продолжения досудебного расследования.

Прокуратура с этим не согласна и планирует обжаловать решение.

Адвокаты Барихашвили заявили, что следствие не сдержало сроков продления досудебного расследования по делу.

Защита Мазура отметила, что в суд передали материалы дела, которые касаются только одного из исполнителей поджога: "Организатор и заказчик до сих пор не установлены. Установили только трех фактических исполнителей, двое из них до сих пор в розыске, задержали только одного из них - Кирилла Барихашвили".

Предыстория:

  • Дело расследуется по фактам умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога, совершенного по предварительному сговору группой лиц и влияния на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей.
  • Ночью 17 августа 2020 года в Броварах группа лиц, по предварительному сговору между собой, подожгла автомобиль марки "КИА", принадлежавший водителю Радио Свобода - члену журналистской группы, которая для осуществления своей профессиональной деятельности использовала это транспортное средство.
  • Материалы в отношении других лиц, причастных к совершению преступления, выделены в отдельное производство.
  • 26 августа 2020 года полиция задержала Барихашвили, который причастность к поджогу отрицает. От 30 августа полиция разыскивает двух мужчин, подозреваемых в организации поджога.

"Украинская правда" в Threads

Темы: авто
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
авто
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
В немецком Эрдманнгаузене будут штрафовать за хлопанье дверью авто
В Киев вернулся словацкий сервис такси, который ушел с рынка в 2017 году
Последние новости
23:43
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: