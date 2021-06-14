Суд закрыл дело против мужчины, которого обвиняют в поджоге авто члена команды "Схем"
Броварской горрайонный суд закрыл дело Кирилла Барихашвили, которого обвиняют в поджоге автомобиля водителя программы "Схемы: коррупция в деталях" Бориса Мазура.
Источник: "Радио Свобода"
Детали: Сообщается, что на заседании 11 июня судья Татьяна Василенко удовлетворила ходатайство защиты Кирилла Барихашвили о закрытии уголовного производства из-за нарушения сроков продолжения досудебного расследования.
Прокуратура с этим не согласна и планирует обжаловать решение.
Адвокаты Барихашвили заявили, что следствие не сдержало сроков продления досудебного расследования по делу.
Защита Мазура отметила, что в суд передали материалы дела, которые касаются только одного из исполнителей поджога: "Организатор и заказчик до сих пор не установлены. Установили только трех фактических исполнителей, двое из них до сих пор в розыске, задержали только одного из них - Кирилла Барихашвили".
Предыстория:
- Дело расследуется по фактам умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога, совершенного по предварительному сговору группой лиц и влияния на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей.
- Ночью 17 августа 2020 года в Броварах группа лиц, по предварительному сговору между собой, подожгла автомобиль марки "КИА", принадлежавший водителю Радио Свобода - члену журналистской группы, которая для осуществления своей профессиональной деятельности использовала это транспортное средство.
- Материалы в отношении других лиц, причастных к совершению преступления, выделены в отдельное производство.
- 26 августа 2020 года полиция задержала Барихашвили, который причастность к поджогу отрицает. От 30 августа полиция разыскивает двух мужчин, подозреваемых в организации поджога.