Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Суд закрыл дело против мужчины, которого обвиняют в поджоге авто члена команды "Схем"

Понедельник, 14 июня 2021, 16:30

Броварской горрайонный суд закрыл дело Кирилла Барихашвили, которого обвиняют в поджоге автомобиля водителя программы "Схемы: коррупция в деталях" Бориса Мазура.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Сообщается, что на заседании 11 июня судья Татьяна Василенко удовлетворила ходатайство защиты Кирилла Барихашвили о закрытии уголовного производства из-за нарушения сроков продолжения досудебного расследования.

Прокуратура с этим не согласна и планирует обжаловать решение.

Адвокаты Барихашвили заявили, что следствие не сдержало сроков продления досудебного расследования по делу.

Защита Мазура отметила, что в суд передали материалы дела, которые касаются только одного из исполнителей поджога: "Организатор и заказчик до сих пор не установлены. Установили только трех фактических исполнителей, двое из них до сих пор в розыске, задержали только одного из них - Кирилла Барихашвили".

Предыстория:

  • Дело расследуется по фактам умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога, совершенного по предварительному сговору группой лиц и влияния на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей.
  • Ночью 17 августа 2020 года в Броварах группа лиц, по предварительному сговору между собой, подожгла автомобиль марки "КИА", принадлежавший водителю Радио Свобода - члену журналистской группы, которая для осуществления своей профессиональной деятельности использовала это транспортное средство.
  • Материалы в отношении других лиц, причастных к совершению преступления, выделены в отдельное производство.
  • 26 августа 2020 года полиция задержала Барихашвили, который причастность к поджогу отрицает. От 30 августа полиция разыскивает двух мужчин, подозреваемых в организации поджога.

Темы: авто


powered by lun.ua
Главное сегодня

На Донбассе подорвались двое военных

Зарплату до $1 тысячи подняли директорам всех львовских школ

Новости 14 июня: членство в НАТО через ПДЧ, обвинения Путина в адрес Украины

Путин обвинил Украину в стягивании войск на Донбасс

Мы доказываем, что готовы быть в НАТО больше, чем большинство стран ЕС – Зеленский

В НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ

Все новости...
авто
За неделю автогаз подешевел в среднем и эконом-сегментах АЗС
Украинцам временно не будут выдавать водительские права
В МВД предупредили о перебоях с выдачей прав
Последние новости
00:37
Байден об Украине: Может вступить в НАТО, если одолеет коррупцию
23:58
Украина летом выйдет на 220 тысяч прививок в сутки – Ляшко
23:45
На Донбассе подорвались двое военных
23:17
Чехия с июля разрешит культурные события с участием до 5000 человек
22:46
Пьяный боевик расстрелял своих товарищей. Назвали украинский диверсией
22:06
Новости экономики: арбитраж против "Газпрома", сокращения в УЗ
21:54
Зарплату до $1 тысячи подняли директорам всех львовских школ
21:42
Шмыгаль ошибся в заявлении о том, что Украина стала "зеленой" по ковид-критериям ЕС
21:26
Новости 14 июня: членство в НАТО через ПДЧ, обвинения Путина в адрес Украины
21:08
Закон об усилении штрафов за перегрузки на дорогах передали на подпись Зеленскому
Все новости...