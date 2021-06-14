Суд закрыл дело против мужчины, которого обвиняют в поджоге авто члена команды "Схем"

Броварской горрайонный суд закрыл дело Кирилла Барихашвили, которого обвиняют в поджоге автомобиля водителя программы "Схемы: коррупция в деталях" Бориса Мазура.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Сообщается, что на заседании 11 июня судья Татьяна Василенко удовлетворила ходатайство защиты Кирилла Барихашвили о закрытии уголовного производства из-за нарушения сроков продолжения досудебного расследования.

Прокуратура с этим не согласна и планирует обжаловать решение.

Адвокаты Барихашвили заявили, что следствие не сдержало сроков продления досудебного расследования по делу.

Защита Мазура отметила, что в суд передали материалы дела, которые касаются только одного из исполнителей поджога: "Организатор и заказчик до сих пор не установлены. Установили только трех фактических исполнителей, двое из них до сих пор в розыске, задержали только одного из них - Кирилла Барихашвили".

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