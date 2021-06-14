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У Києві змінили графік масової ковід-вакцинації через свята

Понеділок, 14 червня 2021, 17:57

У столиці перенесли масову вакцинацію від COVID-19 на базі Міжнародного виставкового центру з 19-20 червня на четвер-п'ятницю 17-18 червня в зв'язку з майбутніми святами.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Helsi.me

Дослівно helsi: "Масова вакцинація в МВЦ в Києві буде проходити 17 і 18 червня. На вихідних, як передбачалося, вакцинації не буде через за офіційні "довгі" вихідні на Трійцю. Тому, щоб не втрачати тиждень, людей будуть вакцинувати в четвер і п'ятницю".

Деталі: Киянам, котрі раніш записалися в системі на 19-20 червня, запропонують перенести вакцинацію на 17-18 червня або скасувати запис.

Попередній запис буде відкрито на сайті сервісу helsi.me вранці 15 червня, відзначили в сервісі. Для успішної вакцинації з собою потрібно мати паспорт, ІПН, заявку на вакцинацію в сервісі "Дія", смс з деталями запису. В МВЦ буде діяти "жива" черга і черга за попереднім записом.

При цьому вказується, що стан черги відображається в телеграм-каналі helsi.me для того, щоб всі бажаючі могли спланувати свій час і приїхати на вакцинацію. 17-18 червня також буде онлайн-трансляція стану черги в Facebook на сторінці helsi.me.

При цьому заступник глави Київміськдержадміністрації Ганна Старостенко в коментарі агентству пояснила, що вакцинацію перенесли за низкою причин.

Щодо скасування вакцинації на вихідні 26 і 27 червня в КМДА повідомлять після 22 червня.

Пряма мова Старостенко: "По-перше, у нас буде три дні вихідних, а ми бачимо, що люди на вихідних стали менше йти вакцинуватися. По-друге, на цих вихідних буде професійний день медика, і ми хочемо дати медикам можливість відпочити.

Третя причина - ми хочемо протестувати, як будуть працювати центри вакцинації в будні. Ми обговорювали цей момент з міністром охорони здоров'я і отримали від нього підтримку, адже центри вакцинації в майбутньому повинні працювати щодня...

Ми після вихідних завжди проводимо аналіз, "роботу над помилками", поки складно сказати щодо наступних вихідних. Після свят у вівторок (22 червня) ми більш точно зможемо сказати щодо масової вакцинації на наступних вихідних".

Що передувало: 9 червня медичний портал для пацієнтів Helsi.me запустив попередній запис на вакцинацію від COVID-19 у Києві до Міжнародного виставкового центру.

За вихідні 12-13 червня на базі МВЦ зробили 6410 щеплень.

Теми: вакцинаціяКиїв


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