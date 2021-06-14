Аварія автобуса у Румунії: кількість загиблих українців зросла до двох

Внаслідок ДТП автобуса у Румунії загинули двоє громадян України, ще двоє госпіталізовані у важкому стані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Загалом в авто перебували 16 українців та один громадянин Молдови. Один українець помер на місці, інша наша громадянка померла в лікарні від отриманих травм. Двоє громадян України госпіталізовані у важкому стані, їм надається необхідна медична допомога. Стан решти пасажирів - задовільний, загроз їхньому життю немає", - повідомив Ніколенко.

За його словами, водія автобуса затримали, він дає свідчення в поліції.

"За попередньою версією, водій не впорався з керуванням - мікроавтобус зіткнувся із вантажним транспортним засобом, який рухався попереду", - зазначив Олег Ніколенко.

Українські дипломати взаємодіють із румунськими правоохоронцями для з’ясування усіх обставин ДТП, тримають зв'язок із лікарями та надають постраждалим громадянам необхідну консульську допомогу.

Як повідомлялося, аварія сталася у ніч на 14 червня поблизу румунського міста Недлак біля кордону з Угорщиною. Спершу повідомлялося про одного загиблого.

Олег Ніколенко уточнив, що мікроавтобус прямував з України до Чехії.