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Аварія автобуса у Румунії: кількість загиблих українців зросла до двох

Понеділок, 14 червня 2021, 17:05
Аварія автобуса у Румунії: кількість загиблих українців зросла до двох

Внаслідок ДТП автобуса у Румунії загинули двоє громадян України, ще двоє госпіталізовані у важкому стані.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в коментарі УНІАН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Загалом в авто перебували 16 українців та один громадянин Молдови. Один українець помер на місці, інша наша громадянка померла в лікарні від отриманих травм. Двоє громадян України госпіталізовані у важкому стані, їм надається необхідна медична допомога. Стан решти пасажирів - задовільний, загроз їхньому життю немає", - повідомив Ніколенко. 

За його словами, водія автобуса затримали, він дає свідчення в поліції. 

"За попередньою версією, водій не впорався з керуванням - мікроавтобус зіткнувся із вантажним транспортним засобом, який рухався попереду", - зазначив Олег Ніколенко.

Українські дипломати взаємодіють із румунськими правоохоронцями для з’ясування усіх обставин ДТП, тримають зв'язок із лікарями та надають постраждалим громадянам необхідну консульську допомогу.

Як повідомлялося, аварія сталася у ніч на 14 червня поблизу румунського міста Недлак біля кордону з Угорщиною. Спершу повідомлялося про одного загиблого.

Олег Ніколенко уточнив, що мікроавтобус прямував з України до Чехії. 

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Теми: РумуніяДТП
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