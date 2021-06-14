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Авария автобуса в Румынии: число погибших украинцев выросло до двух

Понедельник, 14 июня 2021, 17:05

В результате ДТП автобуса в Румынии погибли двое граждан Украины, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом в комментарии УНИАН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Всего в авто находились 16 украинцев и один гражданин Молдовы. Один украинец погиб на месте, другая наша гражданка умерла в больнице от полученных травм. Двое граждан Украины госпитализированы в тяжелом состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние остальных пассажиров - удовлетворительное, угрозы их жизни нет", - сообщил Николенко.

По его словам, водителя автобуса задержали, он дает показания в полиции.

"По предварительной версии, водитель не справился с управлением - микроавтобус столкнулся с грузовым транспортным средством, двигавшимся впереди", - отметил Олег Николенко.

Украинские дипломаты взаимодействуют с румынскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств ДТП, держат связь с врачами и предоставляют пострадавшим гражданам необходимую консульскую помощь.

Как сообщалось, авария произошла в ночь на 14 июня вблизи румынского города Недлак у границы с Венгрией. Сначала сообщалось об одном погибшем.

Олег Николенко уточнил, что микроавтобус следовал из Украины в Чехию.

Темы: РумынияДТП


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