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На Тернопільщині знайшли тіла двох хлопців-рибалок, що зникли 3 дні тому

Понеділок, 14 червня 2021, 17:11
На Тернопільщині знайшли тіла двох хлопців-рибалок, що зникли 3 дні тому

В Тернопільській області рятувальники знайшли тіла двох загиблих хлопців, що пішли рибалити на Дністрі і зникли в ніч на 11 червня.  

Джерело: повідомлення поліція Тернопільської області

Дослівно: "Про зникнення двох хлопців поблизу села Устечко працівникам поліції вранці повідомили родичі…

Як з’ясувалося, до 16-річного місцевого мешканця приїхав в гості товариш з сусіднього села Летяче. Юнаки уночі подалися човном рибалити і додому не повернулися".

Деталі: Правоохоронці разом з кінологами обходили обидва береги ріки, однак знайшли лише залишені на березі особисті речі неповнолітніх та перевернутий човен.

13 червня нижче по течії виявили тіло одного з хлопців, а вже вранці, 14 червня, водолази витягнули з води іншого загиблого. Його знайшли неподалік закинутого рибальського спорядження.

Остаточну причину смерті неповнолітніх встановлять експерти.

Українська правда

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Теми: надзвичайна подіяТернопільська область
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