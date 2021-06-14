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На Тернопольщине нашли тела двух ребят-рыбаков, пропавших 3 дня назад

Понедельник, 14 июня 2021, 17:11
На Тернопольщине нашли тела двух ребят-рыбаков, пропавших 3 дня назад

В Тернопольской области спасатели нашли тела двух погибших ребят, которые ушли на рыбалку на Днестре и исчезли в ночь на 11 июня.

Источник: сообщение полиция Тернопольской области

Дословно: "Об исчезновении двух парней вблизи села Устечко работникам полиции утром сообщили родственники...

Как выяснилось, в 16-летнего местного жителя приехал в гости товарищ из соседнего села Летяче. Юноши ночью отправились на лодке рыбачить и домой не вернулись".

Детали: Правоохранители вместе с кинологами обходили оба берега реки, однако нашли только оставленные на берегу личные вещи несовершеннолетних и перевернутую лодку.

13 июня ниже по течению обнаружили тело одного из ребят, а уже утром, 14 июня, водолазы извлекли из воды другого погибшего. Его нашли неподалеку заброшенного рыболовного снаряжения.

Окончательную причину смерти несовершеннолетних установят эксперты.

Украинская правда
Темы: чрезвычайное происшествиеТернопольская область
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