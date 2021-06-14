На Тернопольщине нашли тела двух ребят-рыбаков, пропавших 3 дня назад
В Тернопольской области спасатели нашли тела двух погибших ребят, которые ушли на рыбалку на Днестре и исчезли в ночь на 11 июня.
Источник: сообщение полиция Тернопольской области
Дословно: "Об исчезновении двух парней вблизи села Устечко работникам полиции утром сообщили родственники...
Как выяснилось, в 16-летнего местного жителя приехал в гости товарищ из соседнего села Летяче. Юноши ночью отправились на лодке рыбачить и домой не вернулись".
Детали: Правоохранители вместе с кинологами обходили оба берега реки, однако нашли только оставленные на берегу личные вещи несовершеннолетних и перевернутую лодку.
13 июня ниже по течению обнаружили тело одного из ребят, а уже утром, 14 июня, водолазы извлекли из воды другого погибшего. Его нашли неподалеку заброшенного рыболовного снаряжения.
Окончательную причину смерти несовершеннолетних установят эксперты.