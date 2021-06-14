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Ми доводимо, що готові бути в НАТО більше, ніж більшість країн ЄС – Зеленський

Понеділок, 14 червня 2021, 18:26

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна щодня доводить, що готова бути в Північноатлантичному альянсі більше, ніж більшість країн Європейського союзу, оскільки вже 7 років воює.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, якого цитує Офіс президента

Пряма мова Зеленського: "Ми щодня доводимо, що готові бути в Альянсі більше, ніж більшість країн Європейського Союзу. Через те, що, на жаль, у нас сім років іде війна, серед українців зросла підтримка вступу в НАТО. Тому що для людей це безпека, це захист для їхніх дітей".

Деталі: На його думку, за останній рік позиція західних партнерів щодо підтримки України стала міцнішою, але лідери цих держав, як і раніше, часто керуються своїми внутрішніми інтересами.

Проте, за словами Зеленського, західні країни мають усвідомити, що війна на українських кордонах та на тимчасово окупованих територіях України – це також війна в Європі, на якій вмирають українці "за всі ті принципи, які проповідують і відстоюють лідери НАТО і ЄС".

Тому, на його переконання, західні партнери повинні зрозуміти, що підтримка України – це не лише благо для українського народу, це також благо й безпека для їхніх країн.

Нагадаємо: Зеленський заявив, що хотів би від президента США Джо Байдена визначеності у питанні надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Українська правда
Теми: ЗеленськийНАТОЄС


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