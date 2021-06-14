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Мы доказываем, что готовы быть в НАТО больше, чем большинство стран ЕС – Зеленский

Понедельник, 14 июня 2021, 18:26
Мы доказываем, что готовы быть в НАТО больше, чем большинство стран ЕС – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ежедневно доказывает, что готова быть в Североатлантическом альянсе больше, чем большинство стран Европейского союза, поскольку уже 7 лет воюет.

Источник: Зеленский в интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, которого цитирует Офис президента

Прямая речь Зеленского: "Мы ежедневно доказываем, что готовы быть в Альянсе больше, чем большинство стран Европейского Союза. Так что, к сожалению, у нас семь лет идет война, среди украинцев выросла поддержка вступления в НАТО. Потому что для людей это безопасность, это защита для их детей".

Детали: По его мнению, за последний год позиция западных партнеров по поддержке Украины стала крепче, но лидеры этих государств, по-прежнему часто руководствуются своими внутренними интересами.

Однако, по словам Зеленского, западные страны должны осознать, что война на украинских границах и на временно оккупированных территориях Украины - это также война в Европе, на которой умирают "за все те принципы, которые проповедуют и отстаивают лидеры НАТО и ЕС".

Поэтому, по его убеждению, западные партнеры должны понять, что поддержка Украины - это не только благо для украинского народа, это также благо и безопасность для их стран.

Напомним: Зеленский заявил, что хотел бы от президента США Джо Байдена определенности в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийНАТОЕС
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