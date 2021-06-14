Чоловік влаштував 18 ДТП та втікав від патрульних у Миколаєві

У Миколаєві патрульні затримали чоловіка з ознаками наркотичного сп'яніння, який скоїв 18 ДТП – на нього склали майже 40 протоколів.

Джерело: патрульна поліція

Деталі: Зазначається, що повідомлення про водія Ford почали надходити до патрульних о 13 годині. Люди зазначали, що хтось на великій швидкості їде вулицями та потрапляє у ДТП з іншими авто.

Менш ніж за 15 хвилин патрульні дізналися, де автівка. Водій на вимоги правоохоронців, які його переслідували, не реагував – вдалося зупинити завдяки блокуванню у селі Галицинове. Після зупинки водій вискочив з авто та почав втікати – його наздогнали.

Зазначається, що 36-річний водій мав явні ознаки наркотичного сп’яніння, але проходити огляд відмовився.

Патрульні склали на нього майже 40 адміністративних протоколів – 18 за статтею порушення ПДР, що призвело до ДТП та ще 18 за залишення місця ДТП, протоколи за відмову від проходження огляду на стан сп’яніння, за невиконання вимоги про зупинку та постанову про керування транспортом особою, яка не має або не показала посвідчення водія.

Чи постраждали люди під час усіх ДТП поліція не повідомляє.