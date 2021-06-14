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Мужчина устроил 18 ДТП и убегал от патрульных в Николаеве

Понедельник, 14 июня 2021, 20:50
Мужчина устроил 18 ДТП и убегал от патрульных в Николаеве

В Николаеве патрульные задержали мужчину с признаками наркотического опьянения, который совершил 18 ДТП - на него составили почти 40 протоколов.

Источник: патрульная полиция

Детали: Отмечается, что сообщения о водителе Ford начали поступать в патрульных в 13 часов. Люди отмечали, что кто-то на большой скорости едет по улицам и попадает в ДТП с другими авто.

Менее чем за 15 минут патрульные узнали, где автомобиль. Водитель на требования правоохранителей, которые его преследовали, не реагировал - удалось остановить благодаря блокированию в селе Галициново. После остановки водитель выскочил из машины и начал убегать - его догнали.

Отмечается, что 36-летний водитель имел явные признаки наркотического опьянения, но проходить осмотр отказался.

Патрульные составили на него почти 40 административных протоколов - 18 по статье нарушение ПДД, что привело к ДТП и еще 18 за побег с места ДТП, протоколы за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, за невыполнение требования об остановке и постановление об управлении транспортом лицом, которое не имеет или не показало удостоверение водителя.

Пострадали ли люди во время всех ДТП полиция не сообщает.

 
 

Украинская правда

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Темы: полицияНиколаевДТП
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