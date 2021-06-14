Зарплату до $1 тисячі підняли директорам усіх львівських шкіл

Директорам усіх львівських загальноосвітніх шкіл підняли заробітну плату до 27 тис. грн – це рішення ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради.

Джерело: Zaxid.net

Деталі: Більш ніж двократне підвищення зарплат торкнеться в тому числі і сільських шкіл, які цього року увійшли до Львівської ОТГ.

Як повідомив перший заступник міського голови Андрій Москаленко, цього року у Львові оголосять конкурси на посаду директора 44 міських шкіл. Директорам усіх шкіл Львівської ОТГ до 1 вересня мають підняти зарплату до 27 тис. грн. Для цього з міського бюджету виділять 15 млн грн до кінця року.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що рішення спрямоване на зміну ставлення до освіти.

Пряма мова Садового: "Тут мова йде не про гроші, а про зміну відношення до освіти як до такої... Якщо країна хоче мати майбутнє, то найвищий рівень заробітної плати має бути у військових, медиків і освітян…Ми бачимо у Львові успішні школи, які випромінюють енергію, де стоять черги з дітей і батьків. А з іншої сторони бачимо школи, де є спокій. Тому маючи перед собою завдання знайти найкращих 44 претенденти на директорів, ми маємо їм сказати, що ви будете мати зарплату не менше 27 тис. грн".

Довідково: Загалом у Львівській ОТГ є 127 загальноосвітніх шкіл. Зараз середня зарплата директорів львівських шкіл становить 10-15 тис. грн.