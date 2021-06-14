Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зарплату до $1 тысячи подняли директорам всех львовских школ

Понедельник, 14 июня 2021, 21:54
Зарплату до $1 тысячи подняли директорам всех львовских школ

Директорам всех львовских общеобразовательных школ подняли заработную плату до 27 тыс. грн - это решение принял исполнительный комитет Львовского горсовета.

Источник: Zaxid.net

Детали: Более двукратное повышение зарплат коснется, в том числе, и сельских школ, которые в этом году вошли во Львовскую ОТГ.

Как сообщил первый заместитель городского головы Андрей Москаленко, в этом году во Львове объявят конкурсы на должность директора 44 городских школ. Директорам всех школ Львовской ОТГ до 1 сентября должны поднять зарплату до 27 тыс. Грн. Для этого из городского бюджета выделят 15 млн грн до конца года.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что решение направлено на изменение отношения к образованию.

Прямая речь Садового: "Здесь речь идет не о деньгах, а об изменении отношения к образованию как к таковому... Если страна хочет иметь будущее, то самый высокий уровень заработной платы должен быть в военных, медиков и педагогов...

Мы видим во Львове успешные школы, которые излучают энергию, где стоят очереди из детей и родителей. А с другой стороны видим школы, где есть покой. Поэтому имея перед собой задачу найти лучших 44 претендента на директоров, мы должны им сказать, что вы будете иметь зарплату не менее 27 тыс. грн".

Справка: Всего в Львовской ОТГ есть 127 общеобразовательных школ. Сейчас средняя зарплата директоров львовских школ составляет 10-15 тыс. грн.

"Украинская правда" в Threads

Темы: образованиезарплатыЛьвовСадовый
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
образование
11 украинских вузов попали в престижный рейтинг
Зеленский подписал закон о продлении перехода на украинский для школ с языками ЕС
В кабинетах абитуриентов опубликовали результаты НМТ-2023
Последние новости
23:43
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: