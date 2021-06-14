П’яний бойовик розстріляв своїх товаришів. Назвали українською диверсією

Ватажки ОРДЛО та російські ЗМІ розповсюджують інформацію, що Україна нібито провела диверсію і вбила п’ятьох бойовиків на окупованій території. За інформацією розвідки, їх усіх вбив російський найманець під час пиятики, а потім застрелився сам.

Джерело: пресслужба ГУ розвідки Міноборони

Деталі: Три дні у російських ЗМІ розповсюджується інформація про загибель 11 червня цього року п’яти російських найманців. Як стверджують окупанти, бойовики нібито вбиті внаслідок нападу української диверсійно-розвідувальної групи в районі населеного пункту Голубівське.

За інформацією воєнної розвідки України, щоб приховати дійсну причину загибелі бойовиків, російські пропагандисти цілеспрямовано поширюють суперечливі чутки про обставини та точне місце події без пояснень, чому досвідчені російські військовослужбовці не змогли уникнути нібито раптового нападу.

Водночас за наявними даними, інцидент трапився через зловживання найманцями алкоголю та нестатутні взаємовідносини між ними. Зокрема, один з бойовиків у стані алкогольного сп’яніння застрелив сплячих "товаришів по службі" і, усвідомивши скоєне, застрелився сам.

Розвідка перехопила й оприлюднила на своєму сайті розмови з окупованих територій щодо цих подій.