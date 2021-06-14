Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

П’яний бойовик розстріляв своїх товаришів. Назвали українською диверсією

Понеділок, 14 червня 2021, 22:46

Ватажки ОРДЛО та російські ЗМІ розповсюджують інформацію, що Україна нібито провела диверсію і вбила п’ятьох бойовиків на окупованій території. За інформацією розвідки, їх усіх вбив російський найманець під час пиятики, а потім застрелився сам.

Джерело: пресслужба ГУ розвідки Міноборони

Деталі: Три дні у російських ЗМІ розповсюджується інформація про загибель 11 червня цього року п’яти російських найманців. Як стверджують окупанти, бойовики нібито вбиті внаслідок нападу української диверсійно-розвідувальної групи в районі населеного пункту Голубівське.

За інформацією воєнної розвідки України, щоб приховати дійсну причину загибелі бойовиків, російські пропагандисти цілеспрямовано поширюють суперечливі чутки про обставини та точне місце події без пояснень, чому досвідчені російські військовослужбовці не змогли уникнути нібито раптового нападу.

Водночас за наявними даними, інцидент трапився через зловживання найманцями алкоголю та нестатутні взаємовідносини між ними. Зокрема, один з бойовиків у стані алкогольного сп’яніння застрелив сплячих "товаришів по службі" і, усвідомивши скоєне, застрелився сам.

Розвідка перехопила й оприлюднила на своєму сайті розмови з окупованих територій щодо цих подій.

Українська правда
Теми: війнапропагандаРосіяокупація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

The Guardian: Варіант “Дельта” виявили в понад 70 країнах

Байден про Путіна: Гідний супротивник

У НАТО визнали Китай загрозою безпеці

Байден про Україну: Може вступити до НАТО, якщо здолає корупцію

На Донбасі підірвалися двоє військових

Зарплату до $1 тисячі підняли директорам усіх львівських шкіл

Усі новини...
війна
Окупанти двічі обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів
Доба на Донбасі: окупанти двічі відкривали вогонь
G7 звернулася з вимогами до Росії через конфлікт в Україні
Останні новини
08:00
Головні новини понеділка і ночі: саміт НАТО, Байден про Путіна
07:40
Окупанти вісім разів порушували “тишу” на Донбасі, українські військові стріляли у відповідь
07:25
ЗМІ: Британія та Австралія погодили умови торговельної угоди
06:38
В супермаркеті в Джорджії клієнт вистрілив у касирку — після суперечки через маски
05:47
За добу у світі зафіксували ледь більше 300 тисяч нових COVID-інфікувань
04:50
The Guardian: Варіант “Дельта” виявили в понад 70 країнах
03:41
Байден про Путіна: Гідний супротивник
02:50
У НАТО визнали Китай загрозою безпеці
01:59
Африка отримає пріоритет в розподілі вакцин від G7 — ВООЗ
01:19
Кулеба: Головна перешкода на шляху до ПДЧ для України — небажання надсилати сигнал РФ
Усі новини...