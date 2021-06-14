Пьяный боевик расстрелял своих товарищей. Назвали украинский диверсией

Главари ОРДЛО и российские СМИ распространяют информацию, что Украина якобы провела диверсию и убила пятерых боевиков на оккупированной территории. По информации разведки, их всех убил российский наемник во время пьянки, а потом застрелился сам.

Источник: пресс-служба ГУ разведки Минобороны

Детали: Три дня в российских СМИ распространяется информация о гибели 11 июня пяти российских наемников. Как утверждают оккупанты, боевики якобы убиты в результате нападения украинской диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Голубовское.

По информации военной разведки Украины, чтобы скрыть истинную причину гибели боевиков, российские пропагандисты целенаправленно распространяют противоречивые слухи об обстоятельствах и точном месте происшествия без объяснений, почему опытные российские военнослужащие не смогли избежать якобы внезапного нападения.

В то же время по имеющимся данным, инцидент произошел из-за злоупотребления наемниками алкоголя и неуставные взаимоотношения между ними. В частности, один из боевиков в состоянии алкогольного опьянения застрелил спящих сослуживцев и, осознав содеянное, застрелился сам.

Разведка перехватила и обнародовала на своем сайте разговоры с оккупированных территорий об этих событиях.