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Чехія з липня дозволить культурні події за участі до 5 тисяч осіб

Понеділок, 14 червня 2021, 23:17
Чехія з липня дозволить культурні події за участі до 5 тисяч осіб

Чехія з липня перейде до наступного етапу послаблення карантинних обмежень та дозволить культурні масові заходи надворі за участі до 5000 осіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Для подій, які проводяться на відкритому повітрі, максимальна кількість учасників з 1 липня складатиме 5 тисяч осіб, а для подій у закритому приміщенні - 2 тисячі осіб. Зараз обмеження складають 2000 та 1000 відвідувачів відповідно.

Ресторанам і клубам дозволять організовувати заходи з живою музикою, але без танців.

Басейни, центри здоров’я і подібні заклади зможуть приймати до 75% відвідувачів від загальної місткості закладів, а перукарні та салони краси зможуть одночасно обслуговувати більше одного клієнта та не зобов’язані реєструвати кожного відвідувача.

З 15 червня в останніх трьох регіонах скасовується масковий режим у школах під час уроків, проте у приміщеннях загального користування вони залишаться обов’язковими.

Варто зазначити, що під час зимової хвилі епідемії Чехія була серед перших у ЄС за найгіршою епідемічною ситуацією. Зараз показники захворюваності на коронавірус - найнижчі з серпня 2020 року.

На сьогодні щеплення від коронавірусу принаймні першою дозою отримали вже 50% дорослого населення, а повністю щеплені - майже 22%.

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