Чехия с июля разрешит культурные события с участием до 5000 человек

Чехия с июля перейдет к следующему этапу ослабления карантина и разрешит культурные массовые мероприятия на улице с участием до 5000 человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ČTK.

Для событий, которые проводятся на открытом воздухе, максимальное количество участников с 1 июля составит 5000 человек, а для событий в закрытом помещении - 2000 человек. Сейчас ограничения составляют 2000 и 1000 посетителей соответственно.

Ресторанам и клубам можно будет организовывать мероприятия с живой музыкой, но без танцев.

Бассейны, центры здоровья и подобные заведения смогут принимать до 75% посетителей от общей вместимости, а парикмахерские и салоны красоты смогут одновременно обслуживать более одного клиента и не обязаны регистрировать каждого посетителя.

С 15 июня в последних трех регионах отменяется масочный режим в школах во время уроков, однако в помещениях общего пользования маски останутся обязательными.

Стоит отметить, что во время зимней волны эпидемии Чехия была среди первых в ЕС по худшей эпидемической ситуацией. Сейчас показатели заболеваемости коронавирус - самые низкие с августа 2020 года.

На сегодня прививку от коронавируса по крайней мере первой дозой получили уже 50% взрослого населения Чехии, а полностью привиты - почти 22%.