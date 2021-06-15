Байден про Україну: Може вступити до НАТО, якщо здолає корупцію

Президент США Джо Байден заявив, що Україна може вступити до НАТО, якщо, зокрема, подолає корупцію.

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на Байдена на прес-конференції у Брюсселі під час саміту країн НАТО

Деталі: Журналісти поставили Байдену запитання "Україна хоче чіткої відповіді щодо перспективи приєднання до НАТО, якою буде ваша відповідь" й "чи вторгнення Росії до частини України назавжди виключає можливість вступу України до Альянсу, адже тоді це означатиме, що НАТО й США повинні будуть захищати українців від Росії?".

Байден сказав, що "щодо першого питання, то залежить від того, чи вони виконають умови. Їм усе ще потрібно вичистити корупцію, відповідати іншим вимогам, щоб почати виконувати План дій щодо членства у НАТО, тож побачимо". Він додав, що Україні потрібно буде переконати країни-члени НАТО і це буде непросто.

Натомість відповідь на друге питання, за словами Байдена, – ні.

Байден зазначив, що США зроблять усе, щоб допомогти Україні в протистоянні прямій російській агресії.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський заявив, що хотів би від Джо Байдена визначеності у питанні надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО.