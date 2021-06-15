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Байден об Украине: Может вступить в НАТО, если одолеет коррупцию

Вторник, 15 июня 2021, 00:37

Президент США Джо Байден заявил, что Украина может вступить в НАТО, если, в частности, преодолеет коррупцию.

Источник: "Голос Америки" со ссылкой на Байдена на пресс-конференции в Брюсселе во время саммита НАТО

Детали: Журналисты поставили Байдену вопрос "Украина хочет четкого ответа о перспективах присоединения к НАТО, каким будет ваш ответ" и "исключает ли вторжение России в части Украины навсегда  возможность вступления Украины в Альянс, ведь тогда это будет означать, что НАТО и США должны будут защищать украинцев от России?".

Байден сказал, что "по первому вопросу, то зависит от того, выполнят ли они условия. Им все еще нужно вычистить коррупцию, отвечать другим требованиям, чтобы начать выполнять План действий по членству в НАТО, поэтому посмотрим". Он добавил, что Украине нужно будет убедить страны-члены НАТО и это будет непросто.

Зато ответ на второй вопрос, по словам Байдена, - нет.

Байден отметил, что США сделают все, чтобы помочь Украине в противостоянии прямой российской агрессии.

Напомним: Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы от Джо Байдена определенности в вопросе предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО.

Темы: СШАНАТОБайден


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