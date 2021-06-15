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Кулеба: Головна перешкода на шляху до ПДЧ для України — небажання надсилати сигнал РФ

Вівторок, 15 червня 2021, 01:19
Кулеба: Головна перешкода на шляху до ПДЧ для України — небажання надсилати сигнал РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що  головна перешкода до надання Україні Плану дій щодо членства НАТО саме зараз - це небажання надсилати такий сигнал Росії.

Джерело: Кулеба в в ефірі "Свобода слова на ICTV"

Пряма мова: "Ми маємо чесно сказати, що головна перешкода до надання Україні ПДЧ саме зараз - це небажання надсилати такий сигнал Російській Федерації.

Стратегія полягає в тому, щоб працювати з тими скептиками, з тими країнами, які все ще мають якісь штучні абсолютно занепокоєння, але паралельно продовжувати шлях трансформації України в інтересах українського народу".

Деталі: Крім того, Кулеба сказав, що Україна вже зробила досить реформ, щоб отримати ПДЧ і заперечувати це було б "цинічним лицемірством". Він нагадав, що процес отримання ПДЧ і власне набуттям членства в НАТО може тривати роки.

Читайте також: Без ПДЧ: яке рішення саміту НАТО було би найкращим для України 

План сумісності з НАТО. Що має зробити Альянс для реальних змін в Україні

Нагадаємо:

  • 14 червня у Брюсселі відбувся саміт НАТО.
  • Лідери НАТО  підтвердили рішення, ухвалене у 2008 році на Бухарестському саміті НАТО, про те, що Україна стане членом Альянсу. При цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу.
  • Рішення саміту також закликає Україну рухатися до членства через виконання Річних національних програм.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяНАТОКулеба Дмитро
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