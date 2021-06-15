Кулеба: Головна перешкода на шляху до ПДЧ для України — небажання надсилати сигнал РФ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що головна перешкода до надання Україні Плану дій щодо членства НАТО саме зараз - це небажання надсилати такий сигнал Росії.
Джерело: Кулеба в в ефірі "Свобода слова на ICTV"
Пряма мова: "Ми маємо чесно сказати, що головна перешкода до надання Україні ПДЧ саме зараз - це небажання надсилати такий сигнал Російській Федерації.
Стратегія полягає в тому, щоб працювати з тими скептиками, з тими країнами, які все ще мають якісь штучні абсолютно занепокоєння, але паралельно продовжувати шлях трансформації України в інтересах українського народу".
Деталі: Крім того, Кулеба сказав, що Україна вже зробила досить реформ, щоб отримати ПДЧ і заперечувати це було б "цинічним лицемірством". Він нагадав, що процес отримання ПДЧ і власне набуттям членства в НАТО може тривати роки.
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План сумісності з НАТО. Що має зробити Альянс для реальних змін в Україні
Нагадаємо:
- 14 червня у Брюсселі відбувся саміт НАТО.
- Лідери НАТО підтвердили рішення, ухвалене у 2008 році на Бухарестському саміті НАТО, про те, що Україна стане членом Альянсу. При цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу.
- Рішення саміту також закликає Україну рухатися до членства через виконання Річних національних програм.