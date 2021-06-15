Кулеба: Головна перешкода на шляху до ПДЧ для України — небажання надсилати сигнал РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що головна перешкода до надання Україні Плану дій щодо членства НАТО саме зараз - це небажання надсилати такий сигнал Росії.

Джерело: Кулеба в в ефірі "Свобода слова на ICTV"

Пряма мова: "Ми маємо чесно сказати, що головна перешкода до надання Україні ПДЧ саме зараз - це небажання надсилати такий сигнал Російській Федерації.

Стратегія полягає в тому, щоб працювати з тими скептиками, з тими країнами, які все ще мають якісь штучні абсолютно занепокоєння, але паралельно продовжувати шлях трансформації України в інтересах українського народу".

Деталі: Крім того, Кулеба сказав, що Україна вже зробила досить реформ, щоб отримати ПДЧ і заперечувати це було б "цинічним лицемірством". Він нагадав, що процес отримання ПДЧ і власне набуттям членства в НАТО може тривати роки.

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