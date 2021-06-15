Кулеба: Главное препятствие на пути к ПДЧ для Украины — нежелание отправлять сигнал РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что главное препятствие к предоставлению Украине Плана действий по членству НАТО именно сейчас - это нежелание отправлять такой сигнал России.

Источник: Кулеба в в эфире "Свобода слова на ICTV"

Прямая речь: "Мы должны честно сказать, что главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас - это нежелание отправлять такой сигнал Российской Федерации.

Стратегия заключается в том, чтобы работать с теми скептиками, с теми странами, которые все еще имеют какое-то искусственное абсолютно беспокойство, но параллельно продолжать путь трансформации Украины в интересах украинского народа".

Детали: Кроме того, Кулеба сказал, что Украина уже сделала достаточно реформ, чтобы получить ПДЧ и отрицать это было бы "циничным лицемерием". Он напомнил, что процесс получения ПДЧ и собственно получение членства в НАТО может длиться годами.

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Напомним: