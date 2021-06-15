Кулеба: Главное препятствие на пути к ПДЧ для Украины — нежелание отправлять сигнал РФ
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что главное препятствие к предоставлению Украине Плана действий по членству НАТО именно сейчас - это нежелание отправлять такой сигнал России.
Источник: Кулеба в в эфире "Свобода слова на ICTV"
Прямая речь: "Мы должны честно сказать, что главное препятствие к предоставлению Украине ПДЧ именно сейчас - это нежелание отправлять такой сигнал Российской Федерации.
Стратегия заключается в том, чтобы работать с теми скептиками, с теми странами, которые все еще имеют какое-то искусственное абсолютно беспокойство, но параллельно продолжать путь трансформации Украины в интересах украинского народа".
Детали: Кроме того, Кулеба сказал, что Украина уже сделала достаточно реформ, чтобы получить ПДЧ и отрицать это было бы "циничным лицемерием". Он напомнил, что процесс получения ПДЧ и собственно получение членства в НАТО может длиться годами.
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План совместимости с НАТО. Что должен сделать Альянс для реальных изменений в Украине
Напомним:
- 14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО.
- Лидеры НАТО подтвердили решение, принятое в 2008 году на Бухарестском саммите НАТО, о том, что Украина станет членом Альянса. При этом План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса.
- Решение саммита также призывает Украину двигаться к членству через выполнение Годовых национальных программ.