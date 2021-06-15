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У НАТО визнали Китай загрозою безпеці

Вівторок, 15 червня 2021, 02:50
У НАТО визнали Китай загрозою безпеці

Лідери НАТО на саміті в Брюсселі заявили, що Китай становить загрозу безпеці - вперше Альянс заявив, що йому необхідно відповісти на зростаючу міць Пекіна.

Джерело: The Guardian з посиланням на комюніке НАТО

Деталі: У комюніке йдеться про те, що "заявлені амбіції і наполеглива поведінка Китаю є системними викликами міжнародному порядку, заснованому на правилах".

У НАТО заявили про стурбованість з приводу "примусової політики" Китаю - очевидна посилання на репресії проти уйгурських мусульман в Синьцзяні - розширення його ядерного арсеналу і "частої відсутності прозорості та використання дезінформації".

The Guardian зазначає, що це формулювання, помітно потужніше, ніж зауваження, що містяться в узгодженій в неділю заяві G7, слідує за лобіюванням і тиском з боку адміністрації Байдена, яка прагне створити противагу демократичним країнам у відповідь на зростаючу економічну і військову міць Пекіна.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наполягав на тому, що Китай "не є противником", заявивши, що замість цього нова стратегія полягає в рішенні "проблем", поставлених Пекіном, який "скоро стане найбільшою економікою в світі" і має "вже другий за величиною оборонний бюджет, найбільший флот".

Зазначається, що Китай ніколи раніше не згадувався в декларації саміту НАТО, за винятком короткого посилання в 2019 році на "можливості і проблеми", які країна представляла для членів західного альянсу.

Нагадаємо: 14 червня в Брюсселі відбувся саміт НАТО.

"Українська правда" в Threads

Теми: КитайНАТО
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