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В НАТО признали Китай угрозой безопасности

Вторник, 15 июня 2021, 02:50

Лидеры НАТО на саммите в Брюсселе заявили, что Китай представляет угрозу безопасности - впервые Альянс заявил, что ему необходимо ответить на растущую мощь Пекина.

Источник: The Guardian со ссылкой на коммюнике НАТО

Детали: В коммюнике говорится, что "заявленные амбиции и настойчивое поведение Китая являются системными вызовами международному порядку, основанному на правилах".

В НАТО заявили об обеспокоенности по поводу "принудительной политики" Китая - очевидная ссылка на репрессии против уйгурских мусульман в Синьцзяне - расширения его ядерного арсенала и "частого отсутствия прозрачности и использования дезинформации".

The Guardian отмечает, что эта формулировка, заметно мощнее, чем замечания, содержащиеся в согласованном в воскресенье заявлении G7, следует за лоббированием и давлением со стороны администрации Байдена, которая стремится создать противовес демократическим странам в ответ на растущую экономическую и военную мощь Пекина.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг настаивал на том, что Китай "не является противником", заявив, что вместо этого новая стратегия заключается в решении "проблем", поставленных Пекином, который "скоро станет крупнейшей экономикой в ​​мире" и имеет "уже второй по величине оборонный бюджет, крупнейший флот".

Отмечается, что Китай никогда ранее не упоминался в декларации саммита НАТО, за исключением короткой ссылки в 2019 году на "возможности и проблемы", которые страна представляла для членов западного альянса.

Напомним: 14 июня в Брюсселе состоялся саммит НАТО.

Темы: КитайНАТО


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