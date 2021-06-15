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В супермаркеті в Джорджії клієнт вистрілив у касирку — після суперечки через маски

Вівторок, 15 червня 2021, 06:38

В продуктовому магазині Big Bear  в американському містечку Декейтер (штат Джорджія) сталася стрілянина: касирка була убита, а ще три людини отримали поранення.

Джерело: AP з посиланням на шерифа округу Декальб Мелоді Меддокс та Бюро розслідувань Джорджії

Деталі: Перестрілці передувала  суперечка через носіння масок в супермаркеті між касиром і клієнтом.

За даними Бюро розслідувань Джорджії, клієнтом був Віктор Лі Такер-молодший, 30 років, з Пальметто, штат Джорджія. Попередня інформація вказує на те, що Такер посварився з касиром і покинув магазин, не зробивши покупки, але відразу ж повернувся всередину.

Такер пішов прямо до каси, витягнув пістолет і вистрілив в касирку.

Охоронець магазину вступив у перестрілку з підозрюваним, і обидва були поранені. Ще одну касирку зачепила куля.

Офіцери заарештували Такера, коли він намагався виповзти через парадні двері супермаркету.

Теми: США


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