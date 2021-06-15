Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В супермаркете в Джорджии клиент выстрелил в кассира — после спора из-за маски

Вторник, 15 июня 2021, 06:38
В супермаркете в Джорджии клиент выстрелил в кассира — после спора из-за маски

В продуктовом магазине Big Bear в американском городке Декейтер (штат Джорджия) произошла стрельба: кассир была убита, а еще три человека получили ранения.

Источник: AP со ссылкой на шерифа округа Декальб Мелоди Мэддокс и Бюро расследований Джорджии

Детали: Перестрелке предшествовал спор из-за ношения масок в супермаркете между кассиром и клиентом.

По данным Бюро расследований Джорджии, клиентом был Виктор Ли Такер-младший, 30 лет, из Пальметто, штат Джорджия.

Предварительная информация указывает на то, что Такер поссорился с кассиром и покинул магазин, не сделав покупки, но сразу же вернулся внутрь.

Такер пошел прямо к кассе, вытащил пистолет и выстрелил в кассира.

Охранник магазина вступил в перестрелку с подозреваемым, и оба были ранены. Еще одного кассира задела пуля.

Офицеры арестовали Такера, когда он пытался выползти через парадную дверь супермаркета.

"Украинская правда" в Threads

Темы: США
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
США
"Советские БМП и близко не стоят": Минобороны объяснило преимущества Bradley
США продадут Франции 1,5 тысячи ракет на 203 млн долларов
США и Германия выступают против поддержки вступления Украины в НАТО на саммите – СМИ
Последние новости
23:43
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: