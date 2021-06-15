В супермаркете в Джорджии клиент выстрелил в кассира — после спора из-за маски
В продуктовом магазине Big Bear в американском городке Декейтер (штат Джорджия) произошла стрельба: кассир была убита, а еще три человека получили ранения.
Источник: AP со ссылкой на шерифа округа Декальб Мелоди Мэддокс и Бюро расследований Джорджии
Детали: Перестрелке предшествовал спор из-за ношения масок в супермаркете между кассиром и клиентом.
По данным Бюро расследований Джорджии, клиентом был Виктор Ли Такер-младший, 30 лет, из Пальметто, штат Джорджия.
Предварительная информация указывает на то, что Такер поссорился с кассиром и покинул магазин, не сделав покупки, но сразу же вернулся внутрь.
Такер пошел прямо к кассе, вытащил пистолет и выстрелил в кассира.
Охранник магазина вступил в перестрелку с подозреваемым, и оба были ранены. Еще одного кассира задела пуля.
Офицеры арестовали Такера, когда он пытался выползти через парадную дверь супермаркета.