ЗМІ: Британія та Австралія погодили умови торговельної угоди

Велика Британія та Австралія узгодили умови угоди про торгівлю.

Джерело: дані BBC

Деталі: Повідомляється, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон і прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон погодили угоду за вечерею на Даунінг-стріт. Офіційне оголошення угоди очікується у вівторок.

Нова угода надасть британським і австралійським виробникам продуктів харчування та іншим підприємствам простіший доступ до ринків одне одного.

Зазначається, що уряд Великобританії підписав довгий список торговельних угод за останній рік, але вони були продовженням тих, які Великобританія вже мала в складі ЄС. Натомість, це – перша торгова угода, яка буде укладена з нуля з моменту виходу Великобританії з ЄС і розглядається як важливий крок на шляху до приєднання Лондона до ширшої угоди про вільну торгівлю в Азійсько-Тихоокеанському регіоні.