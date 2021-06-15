Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

СМИ: Британия и Австралия согласовали условия торгового соглашения

Вторник, 15 июня 2021, 07:25
СМИ: Британия и Австралия согласовали условия торгового соглашения

Великобритания и Австралия согласовали условия соглашения о торговле.

Источник: данные BBC

Детали: Сообщается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон согласовали сделку за ужином на Даунинг-стрит. Официальное объявление соглашения ожидается во вторник.

Новое соглашение позволит британским и австралийским производителям продуктов питания и другим предприятиям более простой доступ к рынкам друг друга.

Отмечается, что правительство Великобритании подписало длинный список торговых сделок за последний год, но они были продолжением тех, которые Великобритания уже имела в составе ЕС. В то же время, это - первая торговая сделка, которая будет заключена с нуля с момента выхода Великобритании из ЕС и рассматривается как важный шаг на пути к присоединению Лондона к более широкому соглашению о свободной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Темы: АвстралияВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Австралия
Австралия передаст Украине еще 30 БТР Bushmaster
В Вене авто с украинскими номерами разрисовали символами агрессии РФ
Австралия развернет в Германии самолет-разведчик: будет защищать поставки оружия Украине
Последние новости
23:43
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: