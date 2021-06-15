СМИ: Британия и Австралия согласовали условия торгового соглашения

Великобритания и Австралия согласовали условия соглашения о торговле.

Источник: данные BBC

Детали: Сообщается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон согласовали сделку за ужином на Даунинг-стрит. Официальное объявление соглашения ожидается во вторник.

Новое соглашение позволит британским и австралийским производителям продуктов питания и другим предприятиям более простой доступ к рынкам друг друга.

Отмечается, что правительство Великобритании подписало длинный список торговых сделок за последний год, но они были продолжением тех, которые Великобритания уже имела в составе ЕС. В то же время, это - первая торговая сделка, которая будет заключена с нуля с момента выхода Великобритании из ЕС и рассматривается как важный шаг на пути к присоединению Лондона к более широкому соглашению о свободной торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе.