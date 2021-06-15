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До кінця тижня дощі вгамуються, буде спека

Вівторок, 15 червня 2021, 08:45
До кінця тижня дощі вгамуються, буде спека

У вівторок 15 червня на всій території України очікуються короткочасні дощі з грозами, температура вдень 22-27°.

Джерело: "Укрінформ" із посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: 15 червня мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень, крім західних та північних областей, місцями град, шквали 15-20 м/с; вночі у Карпатах, вдень у південній частині значні дощі.

Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі становитиме 11-16°, вдень 22-27°.

У Києві та Київській області 15 червня місцями короткочасний дощ. Температура вночі у столиці 14-16°, вдень 24-26°; по області вночі 11-16°, вдень 22-27°.

У наступні два дні в Україні, за прогнозами синоптиків, утримається мінлива хмарність. Короткочасні грозові дощі, у південній, 17 червня і у східній частині значні дощі, вдень при грозах в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; лише у західних, 17 червня і в північних областях без опадів.

Температура вночі становитиме 12-17°, у західних областях 9-14°; вдень 22-27°, на Закарпатті до 29°, у південній частині 19-24°.

У столичному регіоні 16 червня можливий короткочасний дощ, місцями гроза; 17 червня без опадів. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.

Впродовж 18-19 червня синоптики обіцяють без опадів у північних, більшості західних та центральних областей, температура вночі 12-18°, вдень 24-29°, на Закарпатті 28-32°.

На решті території України короткочасні дощі, грози, лише 19 червня у східних областях без опадів; температура вночі 11-17°, вдень 21-27°.

У столиці в п’ятницю та суботу без опадів. Температура вночі 13-18°, вдень 24-29°.

"Українська правда" у Threads

Теми: погода
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