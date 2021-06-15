К концу недели дожди улягутся, придет жара

Во вторник 15 июня на всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди с грозами, температура днем ​​22-27°.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: 15 июня переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем, кроме западных и северных областей, местами град, шквалы 15-20 м/с; ночью в Карпатах, днем ​​в южной части значительные дожди.

Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с. Температура ночью 11-16°, днем ​​22-27°.

В Киеве и Киевской области 15 июня местами кратковременный дождь. Температура ночью в столице 14-16°, днем ​​24-26°; по области ночью 11-16°, днем ​​22-27°.

В последующие два дня в Украине, по прогнозам синоптиков, сохранится переменная облачность. Кратковременные грозовые дожди, в южной, 17 июня и в восточной части значительные дожди, днем ​​при грозах в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с; только в западных, 17 июня и в северных областях без осадков.

Температура ночью 12-17°, в западных областях 9-14°; днем 22-27°, на Закарпатье до 29°, в южной части 19-24°.

В столичном регионе 16 июня возможен кратковременный дождь, местами гроза; 17 июня без осадков. Температура ночью 12-17°, днем ​​22-27°.

В течение 18-19 июня синоптики обещают без осадков в северных, большинстве западных и центральных областей, температура ночью 12-18°, днем ​​24-29°, на Закарпатье 28-32°.

На остальной территории Украины кратковременные дожди, грозы, лишь 19 июня в восточных областях без осадков; температура ночью 11-17°, днем ​​21-27°.

В столице в пятницу и субботу без осадков. Температура ночью 13-18°, днем ​​24-29°.