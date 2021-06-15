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Зеленський про рішення саміту НАТО: Вдячні, але не побачили конкретних термінів

Вівторок, 15 червня 2021, 08:50
Дмитро Ларін, УП

В Офісі президента заявили, що Україна позитивно сприйняла рішення саміту НАТО про те, що наша держава стане членом Альянсу, а План дій щодо членства є невід’ємною частиною цього процесу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті ОП.

"Ми вдячні членам НАТО за таке цілком логічне рішення, яке повністю підтвердило рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року. Водночас у рішенні цьогорічного саміту відсутні конкретні часові межі наступних кроків у нашому зближенні з НАТО, на які ми сподівалися", – сказав президент Володимир Зеленський.

Він пообіцяв, що Україна продовжить курс на реформи у сфері безпеки й оборони з тим, щоб іще більше відповідати стандартам взаємосумісності з державами – членами НАТО.

Як повідомлялося, у комюніке за підсумками брюссельського саміту Альянсу щодо України вперше вжито ті самі формулювання, що звучать щодо Грузії з 2018 року - про те, що Україна стане членом Альянсу і План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу.

За інформацією "Європейської правди", Україна зараз активно просуває ідею про те, щоб на міністерській зустрічі НАТО в грудні знову розглянули питання ПДЧ для України

Детальніше читайте у статті - Грузинський план для України: чому саміт НАТО став перемогою Києва

Про рішення НАТО та його важливість для України дивіться у відеопоясненні ЄвроПравди.

Теми: НАТОЗеленський


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