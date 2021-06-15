Зеленский о решении саммита НАТО: Благодарны, но не увидели конкретных сроков

В Офисе президента заявили, что Украина положительно восприняла решение саммита НАТО о том, что наше государство станет членом Альянса, а План действий по членству является неотъемлемой частью этого процесса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ОП.

"Мы благодарны членам НАТО за такое вполне логичное решение, которое полностью подтвердило решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года. В то же время в решении нынешнего саммита отсутствуют конкретные временные рамки следующих шагов в нашем сближении с НАТО, на которые мы надеялись", - сказал президент Владимир Зеленский.

Он пообещал, что Украина продолжит курс на реформы в сфере безопасности и обороны с тем, чтобы еще больше соответствовать стандартам совместимости с государствами - членами НАТО.

Как сообщалось, в коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса в отношении Украины впервые использованы те же формулировки, что звучат в отношении Грузии с 2018 года - что Украина станет членом Альянса и План действий по членству (ПДЧ) будет неотъемлемой частью этого процесса.

По информации "Европейской правды", Украина сейчас активно продвигает идею о том, чтобы на министерской встрече НАТО в декабре снова рассмотрели вопрос ПДЧ для Украины

Детальнее читайте в статье - Грузинский план для Украины: почему саммит НАТО стал победой Киева

Подробно о решении НАТО и его важности для Украины смотрите в видео ЕвроПравды.