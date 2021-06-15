НАЗК вимагає скасувати призначення голови "Нафтогазу", Вітренко піде в суд

Розпорядження Кабінету міністрів про призначення Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України" та контракт з ним мають бути скасовані як незаконні.

Джерело: припис голови НАЗК Олександра Новікова, внесений до Кабміну, заява Вітренка на сайті "Нафтогазу"

Дослівно з припису: "Скасувати як незаконні пункти 8 та 9 розпорядження уряду № 370-р, згідно з якими обрано та призначено Юрія Вітренка головою правління НАК "Нафтогаз України", підписано з ним контракт;

вирішити питання щодо припинення строку дії контракту з головою правління НАК "Нафтогаз України" як незаконного".

Деталі: У НАЗК нагадали, що за законом про запобігання корупції, після звільнення з публічної служби протягом року особа не повинна приймати участь у керівництві організаціями, на які вона могла впливати, коли працювала на державу.

Таке обмеження діє не залежно від того, скільки особа працювала на посаді до звільнення. Порушення цієї норми є підставою для розірвання договору.

Це положення закону було порушене під час призначення Вітренка на посаду, оскільки під час виконання повноважень заступника міністра енергетики в період із 21 грудня 2020 року до 28 квітня 2021 року він системно брав участь у підготовці рішень щодо діяльності НАК "Нафтогаз України".

Зокрема:

12 січня в.о. міністра енергетики Вітренко підписав лист до Мінекономіки, де пропонував доповнити текст розпорядження Кабміну пунктами щодо передачі до сфери управління Міненергетики пакету акцій, які належать НАК "Нафтогаз України";

4 березня за підписом Вітренка надіслали лист до Мінекономіки, яким надали пропозиції до проєкту рішення уряду щодо визначення основних напрямків діяльності НАК "Нафтогаз України" з метою розвитку ринку природного газу;

27 квітня Вітренко за результатами розгляду проєкту розпорядження Кабміну № 370-р, запропонував визнати роботу правління та наглядової ради НАК "Нафтогаз України" незадовільною.

У НАЗК додали, що вказані пропозиції врахували – роботу наглядової ради та правління товариства у 2020 році визнали незадовільною і достроково припинили повноваження незалежних членів наглядової ради. І тим же розпорядженням Вітренка призначено головою правління НАК "Нафтогаз України".

В Агентстві підкреслили, що закон забороняє Вітренку обіймати таку посаду до 28 квітня 2022 року.

Враховуючи викладене Новіков вніс Кабінету міністрів припис про усунення порушень закону і розірвання контракту з Вітренком.

Сам Вітренко назвав припис НАЗК незаконним і упередженим і заявив, що оскаржуватиме його у суді.

Пряма мова Вітренка: "Я завжди виходжу з принципу верховенства права, тому розраховую, що в судовому порядку ми зможемо встановити, чия правова позиція є більш обґрунтованою".

Для довідки: Українське законодавство чітко визначає, що припис можна винести конкретній особі, а не колегіальному органу влади.

Чому це важливо: Минулого тижня Новіков перебував з візитом у США. І згаданий припис з’явився відразу після його повернення додому. За даними джерел "Української правди", Штати зайняли дуже жорстку позицію щодо "Нафтогазу", а також щодо реформи корпоративного управління, з першого дня призначення Вітренка. Це питання піднімалось і на зустрічі Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Співрозмовники УП зазначали, що в Офісі президента були переконані, що проблему з призначенням Вітренка владнали, і "вона не становить загрози".

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