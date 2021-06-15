НАПК требует отменить назначение главы «Нафтогаза», Витренко пойдет в суд

Распоряжение Кабинета министров о назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" и контракт с ним должны быть отменены как незаконные.

Источник: предписание председателя НАПК Александра Новикова, внесенное в Кабмин, заявление Витренко на сайте "Нафтогаза"

Дословно из предписания: "Отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства № 370-р, согласно которым избран и назначен Юрий Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз Украины", подписан с ним контракт;

решить вопрос о прекращении срока действия контракта с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" как незаконного".

Детали: В НАПК напомнили, что по закону о предотвращении коррупции, после увольнения с публичной службы в течение года лицо не должно принимать участие в руководстве организациями, на которые оно могло влиять, когда работало на государство.

Такое ограничение действует независимо от того, сколько человек работал в должности до увольнения. Нарушение этой нормы является основанием для расторжения договора.

Это положение закона было нарушено при назначении Витренко на должность, поскольку во время исполнения полномочий заместителя министра энергетики в период с 21 декабря 2020 года до 28 апреля 2021 года он системно участвовал в подготовке решений относительно деятельности НАК "Нафтогаз Украины".

В частности:

12 января и.о. министра энергетики Витренко подписал письмо в Минэкономики, где предлагал дополнить текст распоряжения Кабмина пунктами о передаче в сферу управления Минэнергетики пакета акций, принадлежащих НАК "Нафтогаз Украины";

4 марта за подписью Витренко направили письмо в Минэкономики, которым предоставили предложения в проект решения правительства относительно определения основных направлений деятельности НАК "Нафтогаз Украины" с целью развития рынка природного газа;

27 апреля Витренко по результатам рассмотрения проекта распоряжения Кабмина № 370-р, предложил признать работу правления и наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" неудовлетворительной.

В НАПК добавили, что указанные предложения учли – работу наблюдательного совета и правления общества в 2020 году признали неудовлетворительной и досрочно прекратили полномочия независимых членов наблюдательного совета. И тем же распоряжением Витренко был назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

В Агентстве подчеркнули, что закон запрещает Витренко занимать такую ​​должность до 28 апреля 2022 года.

Учитывая изложенное Новиков внес Кабинету министров предписание об устранении нарушений закона и расторжении контракта с Витренко.

Сам Витренко назвал предписание НАПК незаконным и предвзятым и заявил, что будет обжаловать его в суде.

Прямая речь Витренко: "Я всегда исхожу из принципа верховенства права, поэтому рассчитываю, что в судебном порядке мы сможем установить, чья правовая позиция является более обоснованной".

Для справки: Украинское законодательство четко определяет, что предписание можно вынести конкретному лицу, а не коллегиальному органу власти.

Почему это важно: На прошлой неделе Новиков находился с визитом в США. И упомянутое предписание появилось сразу после его возвращения домой. По данным источников "Украинской правды", Штаты заняли очень жесткую позицию относительно "Нафтогаза", а также относительно реформы корпоративного управления, с первого дня назначения Витренко. Этот вопрос поднимался и на встрече Зеленского с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Собеседники УП отмечали, что в Офисе президента были убеждены, что проблему с назначением Витренко уладили, и "она не представляет угрозы".

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