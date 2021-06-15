Біля Криму затримали інженера бурової установки, який працював на окупантів

Працівнику незаконно захопленого ПАТ "Чорноморнафтогаз" Годованцю Руслану повідомили про підозру через порушення порядку в’їзду та виїзду на окупований півострів.

Джерело: пресслужба прокуратури Криму, співрозмовники УП у правоохоронних органах

Деталі: Працівнику окупаційного підприємства "Чорноморнафтогаз" повідомили про підозру за фактом порушення порядку в’їзду/виїзду з/на тимчасово окуповану територію півострова Крим (ч. 2 ст. 332 - 1 ККУ).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років.

За словами джерела УП, йдеться про Руслана Годованця.

У "Чорноморнафтогазі" він працював на посаді інженера матеріально-технічного ресурсу плавучої бурової установки "Петро Годованець" (після окупації перейменовано на "Крим- 2").

Його виявили під час перетину КПВВ "Каланчак" на адмінмежі з окупованим Кримом.

У період з 2015 року до травня 2021 року Годованець систематично виїжджав через закриті морські порти на окупованій території півострова до вказаної бурової установки, забезпечуючи її роботу.